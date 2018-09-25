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Как стать таксистом в Греции: лицензия за €90 тыс. и только 25 тыс. разрешений

Работа таксиста в Греции до сих пор в категории так называемых закрытых профессиях. Почти 40 лет назад государство продало ограниченное количество лицензий на такси. По всей стране их 25 тыс., только в Афинах – 17 тыс. До сих пор этими лицензиями обладают те же люди или семьи. Власть просто определяла, кому именно продавать лицензии – политическая приверженность.

Сейчас никто уже не вспоминает те времена, однако ситуация за годы не изменилась. Просто взять и начать таксовать – нереально.

Мария и ее компания, которая внедрила в Греции интернет-сервис для вызова такси, в постоянном противостоянии с мощным профсоюзом таксистов. Таксисты хотят жить по-старому, все новации расценивают как посягательство на их территорию и кошелек. Uber, кстати, в этой войне проиграл – ушел из Греции из-за давления профсоюза. Сервис Бит пока держится, потому что клиент выбирает новый уровень сервиса.

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Таксисты-старожилы не хотят слышать о каких-то рейтингах уровня сервиса, считают, что с помощью новых технологии их обманывают.

Сейчас цена лицензии колеблется от 70 до 90 тыс. евро.

Евросоюз в течение последнего десятилетия требует от Греции дать всем жителям страны равный доступ к профессиям и работе. Ведь, кроме такси, так же нельзя попасть в сферу фармацеи или даже торговать на базаре.

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