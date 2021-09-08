Как праздновали открытие светло-музыкального фонтана на Арсенальной

Фонтан работает, и радует глаз горожан. Светло-музыкальный фонтан на Арсенальной на днях привлек к себе немало внимания. Он стал еще одним украшением отреставрированного общественного пространства A Station.

Реконструкция Арсенальной площади длилась почти год. Это часть масштабного проекта по редевелопменте этой территории. Мы очень гордимся быть автором концепции этого проекта, за его масштаб и ценность, которую он создал для города.

Открытие пространства отпраздновали торжественно — с симфоническим оркестром, пианистом-виртуозом и 3D шоу на отреставрированных Никольских воротах. Еще год назад это было неприветливое здание за зеленым забором, а сейчас живое место для прогулок и встреч.

В компании А Development, которая является девелопером проекта, говорят — стремились чтобы киевляне и гости столицы имели возможность насладиться современным местом с вековой историей.

В Киеве открыли фонтан

В столичном парке Владимирская горка появился фонтан со скульптурой Архистратига Михаила. Его открыл 19 сентября мэр Киева Виталий Кличко.

В торжествах приняли участие ветераны АТО, спасатели, врачи и представители всех религиозных конфессий.

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