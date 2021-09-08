Як святкували відкриття світло-музикального фонтану на Арсенальній

Фонтан працює, та радує око містян. Світло-музикальний фонтан на Арсенальній цими днями привернув до себе чимало уваги. Він став ще однією окрасою відреставрованого громадського простору A Station.

Реконструкція Арсенальної площі тривала майже рік. Це є частина масштабного проекту з редевелопменту цієї території. Ми дуже пишаємось бути автором концепції цього проекту, через його масштаб та цінність, яку він створив для міста.

Відкриття простору відсвяткували урочисто – з симфонічним оркестром, піаністом-віртуозом та 3D шоу на відреставрованій Микільській брамі. Ще рік тому це була непривітна будівля за зеленим парканом, а нині живе місце для прогулянок та зустрічей.

У компанії А Development, що є девелопером проекту, кажуть – прагнули щоб кияни та гості столиці мали змогу насолодитись сучасним місцем із віковою історією.

У Києві відкрили фонтан

У столичному парку Володимирська гірка з’явився фонтан зі скульптурою Архистратига Михаїла. Його відкрив 19 вересня мер Києва Віталій Кличко.

В урочистостях взяли участь ветерани АТО, рятувальники, лікарі та представники всіх релігійних конфесій.

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