Как участник Новых лидеров воплощает стратегию цифровой экономики Украины

Участники уникального телепроекта Новые лидеры 2 должны предложить решение проблемы всеукраинского масштаба, а значит, дело касается каждого.

Егор Чернев предлагал наладить общение между людьми и их потребностями и бюрократами из государственных учреждений. Таким образом, государственную машину можно очеловечить с помощью полезных стартапов.

Егор прошел в 30 финалистов первого сезона Новых лидеров. И считает опыт, полученный от участия в телепроекте – очень полезным для жизни и карьеры.

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В кооперации с еще одним участником Егор сейчас создает стратегию цифровой экономики Украины. Проект распространяют среди профессионалов, общественных деятелей и парламентариев. Идея – ввести электронное управление и личные кабинеты граждан, которые без изнурительных очередей смогут решать свои проблемы.

Одновременно вводить в экономику полезные стартапы и электронную обработку данных.

Ранее Факты ICTV писали о требованиях к лидеру – возраст более 25, гражданин Украины, не работает и не работал в органах власти и имеет национальную идею.

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