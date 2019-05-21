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Факти / Відео / Нові лідери

Як учасник Нових лідерів втілює стратегію цифрової економіки України

Учасники унікального  телепроекту Нові лідери 2 мають запропонувати вирішення проблеми всеукраїнського масштабу, а отже, справа стосується кожного.

Єгор Чернєв пропонував налагодити спілкування між людьми та їхніми потребами і бюрократами з державних установ. Таким чином, державну машину можна олюднити за допомогою корисних стартапів.

Єгор пройшов до 30 фіналістів першого сезону Нових лідерів. І вважає досвід, отриманий від участі у телепроекті – дуже корисним для життя і кар’єри.

Дивіться: Нові лідери: прийом заявок завершується, які вимоги до учасників

У кооперації ще з одним учасником Єгор нині створює стратегію цифрової економіки України. Проект поширюють серед професіоналів, громадських діячів і парламентарів. Ідея – запровадити електронне урядування і особисті кабінети громадян, які без виснажливих черг зможуть вирішувати свої проблеми.

Одночасно запроваджувати у економіку корисні стартапи і електронну обробку даних.

Раніше Факти ICTV писали про вимоги до лідера – вік більше 25, громадянин України, не працює і не працював в органах влади і має національну ідею.

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