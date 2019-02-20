Как отсудить земельный пай

Министр юстиции Украины Павел Петренко объяснил, как отсудить земельный пай и куда обращаться. Также Петренко рассказал о новом проекте, который поможет украинцам разобраться, каким образом защитить себя от переплат в коммунальных платежах.

Далее прямая речь:

– У нас есть на сегодняшний день возможность по всей стране предоставить бесплатно адвоката для каждого участника АТО, для каждой семьи, в том числе в вопросы защиты их земельных прав.

Вам нужно обращаться в Министерство юстиции – номер телефона, который работает круглосуточно 0800-213-103. Мы вам предоставим консультацию и укажем, где ближайшей центр, где вы получите профессионального адвоката.

Что касается защиты прав

– На сегодняшний день мы имеем систему бесплатной правовой помощи, которая занимается правами около 8 миллионами украинцев.

Имеют права на правовую помощь – пенсионеры, участники АТО, семьи погибших, переселенцы, дети, жертвы домашнего насилия. Все те люди, которые сталкиваются с правоохранителями.

Защита украинцев от необоснованных начислений за коммуналку

– Правительство приняло решение о социальных нормах потребления газа, когда частные облгазы пытались доначислить несуществующее.

Вы платить только за то, за что вы потребили. Если вам начисляют платежку за воздух, за услугу которую вы не получали – вы не обязаны за это платить.

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Мы разворачиваем в рамках проекта Я маю право большой просветительский проект. Мы будем объяснять украинцам, каким образом проверить обоснованность услуги, каким образом защитить себя от переплаты.

Ранее, министр юстиции Павел Петренко в эфире программы Свобода слова на ICTV заверил, что правительство не допустит конфискации жилья за задолженность по коммуналке.

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