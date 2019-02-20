Як відсудити земельний пай

У Фактах ICTV в гостях міністр юстиції України Павло Петренко. Він розповів про те, як відсудити земельний пай та куди звертатися, а ще про те, за що люди мають платити, коли приходять великі суми за комуналку.

Далі пряма мова:

– Ми маємо на сьогоднішній день можливість по всій країні надати безкоштовно адвоката для кожного учасника АТО, для кожної сім’ї, у тому числі в питання захисту їх земельних прав.

Вам потрібно звертатися до Міністерства юстиції – номер телефону, який працює цілодобово 0800-213-103. Ми вам надамо консультацію і вкажемо, де найближчій центр, де ви отримаєте фахового адвоката.

Що стосується захисту прав

– На сьогоднішній день ми маємо систему безоплатної правової допомоги, яка опікується правами близько 8 мільйонів українців.

Мають права на правову допомогу – пенсіонери, учасники АТО, сім’ї загиблих, переселенці, діти, жертви домашнього насильства. Це всі ті люди, які стикаються з правоохоронцями.

Захист українців від безпідставних нарахувань за комуналку

– Уряд прийняв рішення щодо соціальних норм споживання газу, коли приватні облгази намагалися донарахувати неіснуюче.

Ви маєте платити лише за те, за що ви спожили. Якщо вам нараховують платіжку за повітря, за послугу яку ви не отримували – ви не зобов’язані за це платити.

Читайте: Субсидію не дадуть через заборгованість за комуналку понад 1 місяць

Ми розгортаємо в рамках проекту Я маю право великий просвітницький проект. Ми будемо пояснювати українцям, яким чином перевірити обґрунтованість послуги, яким чином захистити себе від переплати.

Раніше міністр юстиції Павло Петренко в ефірі програми Свобода слова на ICTV запевнив, що уряд не допустить конфіскації житла за заборгованість по комуналці.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.