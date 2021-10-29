Как защитить детей в интернете: украинские учителя получили наставления от Google

Более 1 200 учителей посетили онлайн-лекцию на тему безопасности детей в интернете. Обучали педагогов из всех регионов страны лучшие специалисты в сфере IT, кибербезопасности и киберпсихологии.

Представители Google Украина для участников онлайн-мастерской даже разработали целое пособие по безопасности детей в интернете.

Педагогов привлекли к мероприятию, потому что, по убеждению Минобразования, именно школьные учителя и родители могут помочь противостоять серьезному давлению и даже буллингу на детей в интернете.

По данным ООН, жертвами негативного влияния в сети становятся около 70% детей по всему миру.

Глава комитета по электронным коммуникациям Торгово-промышленной палаты Украины Владимир Коляденко убежден: на пути опасности в интернете должна стоять семья, общество и школа.

– Торгово-промышленная палата совместно с партнерами выполняет социальную миссию, привлекая к организации Малую академию наук и всемирные компании с их образовательными инструментами, – отмечает Владимир Коляденко.

Директор Киевской малой академии наук Ирина Полищук подтверждает, что преподавателям нужно адаптироваться к новым трендам, ведь дети буквально живут в киберпространстве.

– Безопасность в интернете является одним из приоритетов компании Google. Именно поэтому мы стремимся, чтобы каждый человек мог находиться в сети легко, доступно и безопасно, – объясняет директор по взаимодействию с органами государственной власти Google Украина Олег Якимчук.

В течение последних четырех лет курс по кибербезопасности для детей посетило уже несколько тысяч педагогов.

Фото: Unsplash

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