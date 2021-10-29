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Тетяна Забожко |

Як захистити дітей в інтернеті: українські вчителі отримали настанови від Google

Понад 1 200 вчителів відвідали онлайн-лекцію на тему безпеки дітей в інтернеті. Навчали освітян з усіх регіонів країни найкращі фахівці в сфері IT, кібербезпеки та кіберпсихології.

Представники Google Україна для учасників онлайн-майстерні навіть розробили цілий посібник із безпеки дітей в інтернеті.

Педагогів залучили до заходу, бо, на переконання Міносвіти, саме шкільні вчителі та батьки можуть допомогти протистояти серйозному тиску та навіть булінгу на дітей в інтернеті.

За даними ООН, жертвами негативного впливу в мережі стають близько 70% дітей по всьому світу.

Голова комітету з електронних комунікацій Торгово-промислової палати України Володимир Коляденко переконаний: на заваді небезпеці в інтернеті має стати сім’я, суспільство та школа.

– Торгово-промислова палата разом із партнерами виконує соціальну місію, залучивши до організації Малу академію наук та всесвітні компанії з їхніми освітніми інструментами, – наголошує Володимир Коляденко.

Директорка Київської малої академії наук Ірина Поліщук підтверджує, що викладачам нині потрібно адаптуватися до нових трендів, адже діти буквально живуть у кіберпросторі.

– Безпека в інтернеті є одним з пріоритетів компанії Google. Саме тому ми прагнемо, щоб кожна людина могла перебувати в мережі легко, доступно та безпечно, – пояснює директор із взаємодії з органами державної влади Google Україна Олег Якимчук.

Протягом останніх чотирьох років курс із кібербезпеки для дітей відвідало вже кілька тисяч освітян.

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Фото: Unsplash

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