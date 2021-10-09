Як залучити інвестиції попри кризу: головні теми дискусій КМЕФ 2021

У столиці завершився Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ). Він тривав два дні. Участь у ньому взяли понад 1,5 тис. людей.

Цьогорічний економічний форум традиційно зібрав тих, хто змінює сучасну Україну – підприємців, політиків, економістів. А також іноземних гостей – керівників великих міжнародних компаній та експертів.

Головна ідея Київського міжнародного економічного форуму: аби український бізнес отримав цінні знання від іноземних колег та розвивався на Батьківщині.

Упродовж форуму учасники дискутували, як залучити більше іноземних інвестицій в Україну та стимулювати українців більше експортувати товарів. Окрім того, розмовляли про те, як гідно конкурувати на міжнародних ринках та на які тренди орієнтуватися компаніям у непростий зараз час.

І хай там як, за останні роки український бізнес “став на ноги”. Наші стартапи унікальні, деякі обганяють іноземні. Потроху в Україні з’являються технологічні виробництва. І це всупереч пандемії, кризі та відсутності державної підтримки.

– Сьогодні Україна – це найкраща країна в Європі, де можна мати виробничий бізнес. У нас поки низький рівень зарплат, але висока освіченість, – каже генеральний директор Ajax Systems Олександр Конотопський.

У результаті спікери форуму дійшли висновку, що попри всі труднощі, в Україні все ж таки найкраще будувати бізнес. Але підприємців у нас дуже мало, і це потрібно змінювати.

Єдине, що просить бізнес – це підтримки українців. Аби громадяни купували товари зроблені в Україні та користувалися нашими сервісами.

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