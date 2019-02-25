Как построить дом счастья: принципы васту-архитектуры

Из года в год набирает популярность Васту архитектура. Васту – это ведическая технология строительства, основанная на древних знаниях, которые сохранились в индуизме. Однако по версии ученых и историков именно эти знания на восток принесли арийцы. Это наши предки, они в музеях Индии изображены как казаки на лошадях.

Это своеобразная технология строительства, создает пространство которое способствует восстановлению энергии человека, улучшает здоровье и даже финансовое развитие.

Принципы Васту просты. Главное – ориентация дома. Входные двери на востоке или на севере. Тогда он воспринимает энергию солнца и заряжается положительной энергетикой.

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Пространство дома как живой организм, центр дома свободный. Важные пропорции и размеры, экологичность материалов и тщательный выбор местоположения. Лучше лес, холм или река. Шумные дороги или промышленная зона нарушат качество жизни. Спальню хозяев лучше расположить в юго-западной части дома.

Мудрецы говорили, счастье – это когда хочется возвращаться домой. Дом по принципу Васту может стать островком уюта, покоя и вдохновения.

К слову, тренд современного искусства в Украине: странный интерьер и скульптуры.

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