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Як збудувати дім щастя: принципи васту-архітектури

З року в рік  набирає популярності Васту архітектура. Васту – це ведична технологія будівництва, основана на стародавніх знаннях, які збереглися в індуїзмі. Однак за версією вчених та істориків саме ці знання на Схід принесли арійці. Це наші предки, вони в музеях Індії зображені як козаки на конях.

Це своєрідна технологія будівництва, що створює простір який сприяє відновленню енергії людини, покращує здоров’я та навіть фінансовий розвиток.

Принципи Васту прості. Головне – орієнтація будинку. Вхідні двері на сході або на півночі. Тоді він сприймає енергію сонця і заряджається позитивною енергетикою.

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Простір оселі як живий організм, центр будинку вільний. Важливі пропорції та розміри,  екологічність матеріалів і  ретельний вибір розташування. Найкраще ліс, пагорб чи річка. Шумні дороги або  промислова зона порушать якість життя. Спальню господарів найкраще розташувати в  південно-західній частині дому.

Мудреці казали, щастя – це коли хочеться повертатися додому. Дім за принципом Васту може стати острівцем затишку, спокою і  натхнення.

До слова, тренд с учасного мистецтва в Україні: дивацький інтер’єр та скульптури.

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