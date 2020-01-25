Как сделать полеты дешевле – разработка украинских авиаторов

Сделать полеты доступными – украинские авиаторы сделали сенсационное открытие, которое не только удешевляет перелеты, но и, по реконструкции авиационных двигателей, меньше вредит окружающей среде.

Роман – преподаватель Кропивницкой летной академии. Уже 10 лет ученый рассуждает о том, что же сделать, чтобы практические занятия по летному делу стали доступными для студентов.

Роман предлагает реконструировать авиационные двигатели так, чтобы они работали на ядерном топливе, а не из нефтепродуктов.

Замысел ученого уже оценили в Институте ядерных исследований. Говорят – идея хорошая. Впрочем, чтобы ее воплотить в жизнь, нужно серьезное финансирование, а еще реальные опыты и эксперименты, чтобы обуздать ядерную энергию.

Факты ICTV ранее писали о том, как в Украине получить лицензию частного пилота.

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