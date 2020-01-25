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Як зробити польоти дешевшими – розробка українських авіаторів

Зробити польоти доступнішими –  українські авіатори зробили сенсаційне відкриття, яке не лише здешевлює перельоти, а ще й, після реконструкції авіаційних двигунів, менше шкодить довкіллю.

Роман – викладач Кропивницької льотної академії. Уже 10 років науковець міркує над тим, що ж зробити, аби практичні заняття з льотної справи стали доступними для студентів.

Роман пропонує реконструювати авіаційні двигуни так, щоб вони працювали на ядерному паливі, а не з нафтопродуктів.

Задум науковця вже оцінили в Інституті ядерних досліджень. Кажуть – ідея хороша. Утім, аби її втілити в життя, потрібне серйозне фінансування, а ще реальні досліди та експерименти, щоб приборкати ядерну енергію.

Факти ICTV раніше писали про те, як в Україні отримати ліцензію приватного пілота.

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