Какие витамины лучше пить зимой: как выбрать и принимать

Зима в разгаре, хотя и бесснежная, поэтому не забывайте заботиться о своем здоровье. Факты ICTV расскажут вам – все ли витамины полезны, как их правильно употреблять, как их выбрать и нужна ли консультация врача?

Читайте: Три новых штамма гриппа – кто в зоне риска

Врачи предостерегают: даже общего анализа крови иногда недостаточно для назначения витаминов, ведь чтобы выявить реальное состояние организма, нужны более тщательные обследования. Подробнее – в сюжете Татьяны Борисович.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что электронные сигареты – вредны.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.