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Які вітаміни найкращі взимку: як обрати та вживати

Зима в розпалі, хоч і безсніжна, тож не забуваймо дбати про своє здоров’я. Факти ICTV розкажуть вам – чи всі вітаміни корисні, як їх правильно вживати, які вибирати і чи потрібна консультація лікаря?

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Лікарі застерігають: навіть загального аналізу крові іноді недостатньо для призначення вітамінів, адже щоб виявити реальний стан організму, потрібні більш ретельні обстеження. Докладніше – у сюжеті Тетяни Борисович.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що електронні сигарети – шкідливі.

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