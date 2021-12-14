Каких элементов не хватает человеку: health-tech платформа мониторинга самочувствия в Украине

Предупредить лучше, чем лечить – эту прописную истину обсуждали в столице. Украинские блоггеры, лидеры мнений, представители медиа собрались, чтобы послушать о современной health-tech платформе мониторинга самочувствия, которую привезли в Украину компания Bioniq совместно с Bulldozer Group Ukraine.

Поэтому прежде всего – сделали участникам забор крови – чекап, который должен определить, каких элементов не хватает человеку.

Смысл в том, рассказали на презентации, что подбор витаминов и минералов должен происходить персонализировано. То есть не просто по желанию человека, а после обязательной проверки крови и консультации медиков. А health-tech платформа может помочь объединить это, говорят представители.

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