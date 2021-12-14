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Факти / Відео / Україна

Яких елементів не вистачає людині: health-tech платформа моніторингу самопочуття в Україні

Маргарита Верещагіна Відеоредактор

Попередити краще, ніж лікувати – цю прописну істину обговорювали у столиці. Українські блогери, лідери думок, представники медіа зібралися, аби послухати про сучасну health-tech платформу моніторингу самопочуття, яку привезли в Україні компанія Bioniq спільно із Bulldozer Group Ukraine.

Тож найперше – зробили учасникам забір крові – чекап, який має визначити, яких елементів не вистачає людині.

Сенс у тому, розповіли на презентації, що підбір вітамінів та мінералів має відбуватися персоналізовано. Тобто не просто за бажанням людини, а після обов’язкових перевірки крові та консультації медиків. А health-tech платформа може допомогти це об’єднати, кажуть представники.

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