Елки на удобрение: в Киеве начали работать пункты для утилизации праздничных деревьев

Новогодние елки теперь не нужно выбрасывать в помойку после зимних праздников. Лучше отдать хвойное дерево на удобрения.

В Киеве начали работать 15 пунктов утилизации елок. Они открыты на базе коммунальных предприятий, принадлежащих зеленстрою столицы.

Местные власти призывают киевлян отдавать деревья на переработку. Елки измельчают на щепе и затем используют как мульчу в парках.

Благодаря этому зимой деревья не мерзнут, а летом не пересыхают. Пункты приема елок будут работать до 21 января с 7.00 утра до 21.00 в будни до 31 января включительно.

Куда можно сдать елку в Киеве

Все адреса пунктов утилизации елок размещены на сайте Киевской городской государственной администрации. В некоторых местах уже переработали хвойные деревья, которые торговцы не смогли продать.

– Если привезено на утилизацию, мы ее измельчаем. Затем эти хвойные щелочки подсыпаем под молодые хвойные деревья для регулировки кислотности почвы. Последняя елка у нас бывает на восьмое марта, как в анекдоте.

Пункты утилизации елок в Одессе

Не только Киев заботится об экологии, но и о другие города Украины. Пункты утилизации елок в Одессе работают с 1 января 2022 года.

Каждый житель может обменять хвойное дерево на сладкие подарки во всех районах города. Они работают ежедневно с 9.00 до 16.00 в рабочие дни и с 9.00 до 15.00 на выходные.

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