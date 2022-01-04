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Ялинки на добриво: у Києві почали працювати пункти для утилізації святкових дерев

Юля Захарченко редакторка стрічки

Новорічні ялинки тепер не потрібно викидати у смітник після зимових свят. Краще віддати хвойне дерево на добрива.

У Києві розпочали роботу 15 пунктів утилізації ялинок. Вони відкриті на базі комунальних підприємств, які належать зеленбуду столиці.

Місцева влада закликає киян віддавати дерева на перероблювання. Ялинки подрібнюють на тріску та потім використовують як мульчу в парках.

Завдяки цьому взимку дерева не мерзнуть, а влітку не пересихають. Пункти приймання ялинок працюватимуть до 21 січня із 7.00 ранку до 21.00 вечора у будні до 31 січня включно.

Куди можна здати ялинку в Києві

Всі адреси пунктів утилізації ялинок розміщені на сайті Київської міської державної адміністрації. У деяких місцях вже переробили хвойні дерева, які торговці не змогли продати.

Фото: Pexels

– Якщо привезено на утилізацію, ми її подрібнюємо. Потім цю хвойну щепку підсипаємо під молоді хвойні дерева для регулювання кислотності ґрунту. Остання ялинка у нас буває на восьме березня, як в анекдоті.

Пункти утилізації ялинок в Одесі

Не лише Київ дбає про екологію, а й інші міста України. Пункти утилізації ялинок в Одесі працюють з 1 січня 2022 року.

Кожен житель може обміняти хвойне дерево на солодкі подарунки у всіх районах міста. Вони працюють щодня з 9.00 до 16.00 у робочі дні та з 9.00 до 15.00 у вихідні.

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