Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина / Общество

Ярош рассказал о готовности добровольцев и ВСУ к масштабному наступлению РФ

Оксана Гутцайт

Украинские добровольцы, как и Вооруженные силы, готовы к возможной военной эскалации и масштабному наступлению россиян.

Об этом в интервью шеф-редактору издания Левый берег Сони Кошкиной заявил Дмитрий Ярош.

Так, командующий Украинской добровольческой армией подробно рассказал о возможных вариантах развития событий вдоль всей границы с Россией.

По его словам, от агрессора можно ожидать любых провокаций и наступления как с юго-востока, так и с севера.

Но Дмитрий Ярош подчеркивает, что благодаря разведке и помощи международных партнеров, обо всех масштабных перемещениях техники и живой силы РФ нам известно – как и обо всех потенциально опасных направлениях наступления агрессора.

Он сообщил, что украинская армия, как и подразделения добровольцев, сейчас не только лучше вооружены и подготовлены, чем в 2014, но и более мотивированы.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Развалить Украину на части – для Путина задание номер один – Данилов
Развалить Украину на части – для Путина задание номер один – Данилов
На Донбассе после 10 января ожидается серьезная конфронтация – Гармаш
На Донбассе после 10 января ожидается серьезная конфронтация – Гармаш
С пулей в голове: в Донецкой области нашли мертвым солдата-контрактника
С пулей в голове: в Донецкой области нашли мертвым солдата-контрактника
Боррель инициирует создание военно-учебной миссии ЕС в Украине: Скоро внесу предложение
Боррель инициирует создание военно-учебной миссии ЕС в Украине: Скоро внесу предложение
Военное вторжение РФ в Украину исключать нельзя, но есть и другие сценарии – Боррель
Военное вторжение РФ в Украину исключать нельзя, но есть и другие сценарии – Боррель
Евросоюз хочет принять участие в переговорах США и РФ по Украине и безопасности – Боррель
Евросоюз хочет принять участие в переговорах США и РФ по Украине и безопасности – Боррель
Зеленский утвердил Стратегию информбезопасности для противодействия агрессии России
Зеленский утвердил Стратегию информбезопасности для противодействия агрессии России
Госдеп подтвердил даты переговоров с РФ в трех форматах
Госдеп подтвердил даты переговоров с РФ в трех форматах
Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка