Ярош рассказал о готовности добровольцев и ВСУ к масштабному наступлению РФ

Украинские добровольцы, как и Вооруженные силы, готовы к возможной военной эскалации и масштабному наступлению россиян.

Об этом в интервью шеф-редактору издания Левый берег Сони Кошкиной заявил Дмитрий Ярош.

Так, командующий Украинской добровольческой армией подробно рассказал о возможных вариантах развития событий вдоль всей границы с Россией.

По его словам, от агрессора можно ожидать любых провокаций и наступления как с юго-востока, так и с севера.

Но Дмитрий Ярош подчеркивает, что благодаря разведке и помощи международных партнеров, обо всех масштабных перемещениях техники и живой силы РФ нам известно – как и обо всех потенциально опасных направлениях наступления агрессора.

Он сообщил, что украинская армия, как и подразделения добровольцев, сейчас не только лучше вооружены и подготовлены, чем в 2014, но и более мотивированы.

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