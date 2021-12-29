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Ярош розповів про готовність добровольців та ЗСУ до масштабного наступу РФ

Оксана Гутцайт

Українські добровольці, як і Збройні сили, готові до можливої військової ескалації та масштабного наступу росіян. 

Про це в інтерв’ю шеф-редактору видання Лівий берег Соні Кошкіній заявив Дмитро Ярош. 

Так, командувач Української добровольчої армії детально розповів про ймовірні варіанти розвитку подій вздовж усього кордону з Росією. 

За його словами, від агресора можна очікувати будь-яких провокацій та наступу, як з південного сходу, так і з півночі. 

Але Дмитро Ярош підкреслює, що завдяки розвідці та допомозі міжнародних партнерів, про всі масштабні переміщення техніки та живої сили РФ нам відомо – як і про всі потенційно небезпечні напрямки наступу агресора. 

Він повідомив, що українська армія, як і підрозділи добровольців, нині не лише краще озброєні та підготовлені, ніж у 2014, але й значно вмотивованіші.

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