Ярош розповів про готовність добровольців та ЗСУ до масштабного наступу РФ
Українські добровольці, як і Збройні сили, готові до можливої військової ескалації та масштабного наступу росіян.
Про це в інтерв’ю шеф-редактору видання Лівий берег Соні Кошкіній заявив Дмитро Ярош.
Так, командувач Української добровольчої армії детально розповів про ймовірні варіанти розвитку подій вздовж усього кордону з Росією.
За його словами, від агресора можна очікувати будь-яких провокацій та наступу, як з південного сходу, так і з півночі.
Але Дмитро Ярош підкреслює, що завдяки розвідці та допомозі міжнародних партнерів, про всі масштабні переміщення техніки та живої сили РФ нам відомо – як і про всі потенційно небезпечні напрямки наступу агресора.
Він повідомив, що українська армія, як і підрозділи добровольців, нині не лише краще озброєні та підготовлені, ніж у 2014, але й значно вмотивованіші.