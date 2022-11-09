Єдність збережеться: як проміжні вибори до Конгресу вплинуть на Україну
Американці проголосували на проміжних виборах до Конгресу, наразі триває підрахунок голосів.
За попередніми результатами, нині у нижній палаті, як і прогнозували, перемагають республіканці. Що ж до Сенату, то мандати між ними і демократами практично діляться порівну.
Втім, процес триває, тому інтрига зберігається. Для українців підсумки цих виборів важливі з огляду на те, чи збережеться двопартійна підтримка активної і предметної допомоги Україні у боротьбі з російським агресором.
Економіка, аборти та злочинність – три ключові питання, які, згідно з даними аналітичної компанії Геллап, впливатимуть на голоси американців на цих проміжних виборах.
Для українських американців подальша підтримка Конгресом нашої країни у безумовному пріоритеті. Від початку повномасштабного вторгнення Росії двопартійна єдність у Конгресі у цьому питанні була безпрецедентною.
Однак після заяв впливового республіканського конгресмена Кевіна Маккарті, що в разі, якщо його партія отримає більшість у Палаті представників, безлімітних чеків на допомогу Україні виписувати не будуть, ця упевненість похитнулася.
Є й інші, менш відомі, і більш радикальні голоси на кшталт конгресвумен Марджорі Тейлор Грін, яка нещодавно заявила: якщо республіканці отримають більшість, “до України не надішлють більше жодної копійки”.
Але таку думку поділяють одиниці. Так, сенатор-демократ Марк Ворнер упевнений, що єдність у Конгресі в питанні України збережеться.
За його словами, є певні екстремальні крайньоправі конгресмени, які інколи говорять так, наче користуються тезами російського диктатора Путіна, але вони презентують дуже малий відсоток американців.
Водночас, згідно з даними опитувань компанії Ipsos, продовження військової підтримки з боку США хочуть понад 65% американців.
Зі свого боку у переддень виборів речниця Білого дому Карін Жан-П’єр висловила впевненість у тому, що двопартійна підтримка України збережеться.
Новий склад Конгресу складає присягу і розпочинає роботу у січні. До того часу демократи і республіканці чинного скликання можуть схвалити новий багатомільярдний пакет фінансування, щоб адміністрація Байдена мала ресурси на допомогу Україні принаймні до кінця 2023 фіскального року.