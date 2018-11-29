Единственная в Украине школа гончарства: Опошнянский Коллегиум искусств празднует 20-летие

Уникальная выставка гончарного искусства открылась в столичном Музее гетманства. Экспозиция посвящена 20-летию опошнянской специализированной художественной школы-интерната Коллегиум искусств.

Здесь представлены работы ее учеников за все время существования школы. Ею уже 15 лет подряд занимается Президентский фонд Леонида Кучмы Украина.

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Опошнянский коллегиум искусств – единственная в Украине художественная школа, где учат гончарного мастерства. Сейчас здесь 210 одаренных детей, об их развитии беспокоятся выдающиеся учителя и народные мастера.

Здесь не только изучают гончарство, но и активно его популяризируют: ученики и их наставники проводят для всех желающих мастер-классы. А в 2006 году в коллегиуме создали художественно-этнографический музей. Среди тысяч экспонатов – собранная в экспедициях древняя керамика и современные работы учащихся.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Херсоне из-за отсутствия отопления закрывают школы.

Опубликовано Ноябрь, 29 в 11:56



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