Их изобретения меняют мир: как Фонд Леонида Кучмы поддерживает талантливых студентов

Президентский Фонд Леонида Кучмы Украина уже два десятилетия инвестирует в амбициозную и прогрессивную молодежь. Лучшие студенты по всей стране ежегодно становятся его стипендиатами.

Среди них – студенты физико-технического факультета Днепровского национального университета. Здесь, в современных лабораториях, молодежь разрабатывает и производит настоящие ракеты, для запуска которых даже закрывают небо.

В университете готовят кадры для крупнейших стратегических предприятий государства, а разработки стипендиатов уже сейчас покоряют мир, а главное – делают его лучше.

В лабораториях студенты создают сверхлегкие ракеты – от этапа проектирования до старта. В этом году четверо из семи стипендиатов Президентского фонда Леонида Кучмы разрабатывают космические аппараты.

Над такими ракетами студенты работают ежедневно по несколько часов. Их создают с нуля – печатают детали и комплектующие на 3D-принтерах и проводят испытания. Космические аппараты оснащены двигателями ракетного топлива, бортовыми компьютерами и парашютными системами спасения.

Проект Студенческая ракета – первый в стране. За четыре года его существования молодые разработчики уже совершили шесть запусков. И мечтают достичь Линии Кармана – границы космоса на высоте 100 километров. А еще хотят создать свою ракетно-космическую компанию.

Днепровский национальный университет – флагман региона по выпуску профессиональных кадров для стратегически важных украинских предприятий ракетно-космической и оборонной отраслей. Для амбициозной и прогрессивной молодежи президентские стипендии – это не только стимул, но и подтверждение правильности выбранного пути.

За годы работы Президентского фонда Леонида Кучмы его именные стипендии получили 800 молодых украинских ученых, инженеров, чьи изобретения и разработки уже сейчас меняют мир.

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