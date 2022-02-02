Їхні винаходи змінюють світ: як Фонд Леоніда Кучми підтримує талановитих студентів
Президентський фонд Леоніда Кучми Україна вже два десятиліття інвестує в амбітну та прогресивну молодь. Найкращі студенти по всій країні щорічно стають його стипендіатами.
Серед них – студенти фізико-технічного факультету Дніпровського національного університету. Тут, у сучасних лабораторіях, молодь розробляє і виготовляє справжні ракети, для запуску яких навіть закривають небо.
В університеті готують кадри для найбільших стратегічних підприємств держави, а розробки стипендіатів уже зараз підкорюють світ, а головне – роблять його кращим.
У лабораторіях студенти створюють надлегкі ракети – від етапу проєктування до старту. Цьогоріч четверо із семи стипендіатів Президентського фонду Леоніда Кучми Україна розробляють космічні апарати.
Над такими ракетами студенти працюють щодня по кілька годин. Їх створюють з нуля – друкують деталі й комплектуючі на 3D-принтерах та проводять випробування. Космічні апарати оснащені двигунами на ракетному паливі, бортовими комп’ютерами та парашутними системами порятунку.
Проєкт Студентська ракета – перший в країні. За чотири роки його існування молоді розробники вже здійснили шість запусків. І мріють досягнути Лінії Кармана – межі космосу на висоті 100 кілометрів. А ще хочуть створити власну ракетно-космічну компанію.
Дніпровський національний університет – флагман регіону з випуску професійних кадрів для стратегічно важливих українських підприємств, ракето-космічної і оборонної галузей. Для амбітної та прогресивної молоді президентські стипендії – це не лише стимул, а й підтвердження правильності обраного шляху.
За роки роботи Президентського фонду Леоніда Кучми Україна його іменні стипендії отримали 800 молодих українських учених, інженерів, чиї винаходи та розробки вже нині змінюють світ.