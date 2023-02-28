Женщины, дети, старосты, почтальоны, мэры и дворники: Буданов назвал процент гражданских в плену РФ

Февраль, 27 в 23:41

У Российской Федерации большее количество удерживаемых военнопленных, чем у Украины. Большую часть из них РФ удалось забрать в плен в первые дни полномасштабного вторжения.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, около 40% – это гражданские люди.

– К сожалению, у них по количеству военнопленных больше, чем у нас. Это очень просто объясняется. Прежде всего, 90% всех военнопленных они захватили в первые дни. Первые дни – первый месяц. Еще страшная трагедия в Мариуполе, когда все были вынуждены пойти на этот шаг, – отметил руководитель ГУР.

По его словам, Украина не берет гражданских людей в плен, в отличие от России. В частности, РФ удерживает в неволе женщин, детей, старост, почтальонов, железнодорожников, мэров и даже дворников.

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Руководитель ГУР не исключает, что могут быть люди в российском плену, о которых Украина не знает. Глава разведки утверждает, что такая вероятность может оставаться, однако на 99% все понятно.