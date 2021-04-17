Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Украина

Ездят без правил. Насколько безопасно передвижение электросамокатами в Украине

С развитием технологий люди все больше окружают себя комфортом передвижения. Электросамокаты, гироскутеры, моноколеса — эти виды транспорта стают все более популярными среди украинцев и особенно молодежи.

Несмотря на большое количество водителей самокатов, моноколес и гироскутеров — в Украине не определены правила дорожного движения для них.

Читайте
Сигвей, самокат или моноколесо. Что лучше выбрать для украинских дорог

До сих пор законом не прописано, где именно должен ездить такой электротранспорт, не определен статус водителей и необходима ли для них защита. Поэтому в случае ДТП все тоже неоднозначно.

Для примера — в Риме электротранспорта запрещено выезжать на тротуары и велодорожки, а скорость ограничена 25 км/ч.

Впрочем, скутеристы часто носятся, как им заблагорассудится. Кроме того, самокаты часто оставляют прямо на проходе. Римлянам надоел такой хаос на улицах и уже есть планы запретить электротранспорт. Такое же желание и в Париже и Мадриде.

Пока в Украине законы не писаны — люди ездят исключительно по тротуарам. Ведь передвигаться на проезжей части более опасно. А заботиться о своей безопасности и пешеходов приходится самостоятельно, полагаясь исключительно на здравый смысл.

Новые штрафы за езду в нетрезвом состоянии и нарушение ПДД

С 17 марта в Украине вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за нарушение ПДД.

В частности, за вождение в нетрезвом состоянии придется заплатить 17 тыс. грн (ранее было 10 тыс.). Если же водителя второй раз поймают на нарушении, то штраф составит уже 34 тыс. грн.

За третье зафиксированное вождение в нетрезвом состоянии будут забирать водительские права на 10 лет и выписывать штраф в размере 51 тыс грн.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Штраф до 51 тыс. грн: с 17 марта усилена ответственность за нарушение ПДД
Штраф до 51 тыс. грн: с 17 марта усилена ответственность за нарушение ПДД
В Украине увеличат штрафы за нарушение ПДД — Зеленский подписал закон
В Украине увеличат штрафы за нарушение ПДД — Зеленский подписал закон
Сигвей, самокат или моноколесо. Что лучше выбрать для украинских дорог
Сигвей, самокат или моноколесо. Что лучше выбрать для украинских дорог
В прифронтовых селах Донбасса санитарок и почтальонов пересадят на электровелосипеды
В прифронтовых селах Донбасса санитарок и почтальонов пересадят на электровелосипеды
Франция смягчает карантин: гражданам дают 500 евро на покупку электровелосипедов
Франция смягчает карантин: гражданам дают 500 евро на покупку электровелосипедов
Что будет, если не заплатить штраф за нарушение ПДД в Украине
Что будет, если не заплатить штраф за нарушение ПДД в Украине
Нарушение правил парковки: почему не всех могут наказать
Нарушение правил парковки: почему не всех могут наказать
Внимание, спецсигнал! Водителям напомнили о преимуществах скорой на дороге
Внимание, спецсигнал! Водителям напомнили о преимуществах скорой на дороге
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка