Ездят без правил. Насколько безопасно передвижение электросамокатами в Украине

С развитием технологий люди все больше окружают себя комфортом передвижения. Электросамокаты, гироскутеры, моноколеса — эти виды транспорта стают все более популярными среди украинцев и особенно молодежи.

Несмотря на большое количество водителей самокатов, моноколес и гироскутеров — в Украине не определены правила дорожного движения для них.

До сих пор законом не прописано, где именно должен ездить такой электротранспорт, не определен статус водителей и необходима ли для них защита. Поэтому в случае ДТП все тоже неоднозначно.

Для примера — в Риме электротранспорта запрещено выезжать на тротуары и велодорожки, а скорость ограничена 25 км/ч.

Впрочем, скутеристы часто носятся, как им заблагорассудится. Кроме того, самокаты часто оставляют прямо на проходе. Римлянам надоел такой хаос на улицах и уже есть планы запретить электротранспорт. Такое же желание и в Париже и Мадриде.

Пока в Украине законы не писаны — люди ездят исключительно по тротуарам. Ведь передвигаться на проезжей части более опасно. А заботиться о своей безопасности и пешеходов приходится самостоятельно, полагаясь исключительно на здравый смысл.

Новые штрафы за езду в нетрезвом состоянии и нарушение ПДД

С 17 марта в Украине вступил в силу закон, ужесточающий ответственность за нарушение ПДД.

В частности, за вождение в нетрезвом состоянии придется заплатить 17 тыс. грн (ранее было 10 тыс.). Если же водителя второй раз поймают на нарушении, то штраф составит уже 34 тыс. грн.

За третье зафиксированное вождение в нетрезвом состоянии будут забирать водительские права на 10 лет и выписывать штраф в размере 51 тыс грн.

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