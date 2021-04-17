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Їздять без правил. Наскільки безпечне пересування електросамокатами в Україні

З розвитком технологій люди все більше оточують себе комфортом пересування. Електросамокати, гіроскутери, моноколеса – ці види транспорту стають дедалі популярніші серед українців і особливо молоді.

Попри велику кількість кермувальників самокатів, моноколіс і гіроскутерів  – в Україні не визначені правила дорожнього руху для них.

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Досі законом не прописано, де саме має їздити такий електротранспорт, не визначено статус кермувальників та чи необхідний для них захист. Тож у разі ДТП усе теж не однозначно.

Для прикладу – у Римі електротранспорту заборонено виїжджати на тротуари та велодоріжки, а швидкість обмежена 25 км/год.

Утім, скутеристи часто гасають, як їм заманеться. Крім того, самокати часто лишають прямо на проході. Римлянам остогид такий хаос на вулицях і вже є плани заборонити електротранспорт. Таке ж бажання і в Парижі та Мадриді.

Поки в Україні закони не писані – люди їздять виключно тротуарами. Адже пересуватись на проїжджій частині більш небезпечно. А дбати про безпеку і свою, і пішоходів доводиться самотужки, покладаючись виключно на здоровий глузд.

Нові штрафи за їзду у нетверезому стані і порушення ПДР

З 17 березня в Україні набув чинності закон, який посилює відповідальність за порушення ПДР.

Зокрема, за водіння у нетверезому стані доведеться заплатити 17 тис. грн (раніше було 10 тис.). Якщо ж водія вдруге впіймають на порушенні, то штраф становитиме вже 34 тис. грн.

За третє зафіксоване водіння у нетверезому стані забиратимуть водійські права на 10 років і виписуватимуть штраф у розмірі 51 тис грн.

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