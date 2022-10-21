Юлия Зорий и Тарас Тополя озвучили героев голливудского фильма: как прошел допремьерный показ

В Киеве состоялся допремьерный показ семейной комедии Мой домашний крокодил.

До последнего организаторы мероприятия не знали, смогут ли показать фильм из-за угрозы воздушных атак врага. К счастью, отбой воздушной тревоги объявили за два часа до начала показа и удалось собрать первых зрителей премьеры, а еще поговорить со звездами дубляжа семейного фильма.

На показ пришли фронтмен группы Антитела Тарас Тополя и украинская телеведущая Юлия Зорий, которые озвучили роли в новой ленте.

Голосом украинского исполнителя будет петь главный персонаж – крокодил Лил. Ведущая программы Утро в большом городе на ICTV Юлия Зорий превратилась в харизматичную миссис Примм.

— Это мой первый опыт, и мне повезло, что он был певческий, — рассказал Тарас Тополя.

Впервые дублировала роль в фильме и украинская телеведущая Юлия Зорий. Накануне она принимала уроки дубляжа, чтобы профессионально справиться с ролью.

– Давно мечтала этому поучиться, но все откладывала. И кто мог подумать, что это произойдет сейчас. Обучение помогало мне отвлечься и переключиться от новостей о войне, от работы, психологических консультаций, волонтерства. Это давало мне силы, и я могла перезагружаться. Потому что на самом деле это был новый интересующий меня опыт, хотя и сложный. Признаюсь, думала, это будет для меня гораздо проще, – рассказала звезда.

Увидеть семейную комедию в кинотеатрах украинские зрители смогут с 27 октября.

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