Юрий Игнат опроверг заявление Арестовича о трагедии в Днепре: Наша ПВО не имеет средств для того, чтобы сбивать ракеты Х-22

14 января 2023 РФ совершила очередной акт ракетного терроризма по территории Украины, в результате которого ракета Х-22 попала в многоэтажный жилой дом в Днепре.

Через некоторое время в сети начала появляться дезинформация по поводу того, что ракета якобы была сбита силами украинской ПВО, что не является правдой, о чем рассказал сам спикер командования Воздушными силами Украины Юрий Игнат в телемарафоне Единые новости.

— Я уже полгода об этом повторяю, что мы не можем сбивать ракеты Х-22. Эта ракета сверхзвуковая, скорость которой 4 000 км\ч. В Украине нет средств, способных перехватить эту ракету в воздухе — рассказал спикер командования Воздушными силами Украины Юрий Игнат.

Также он просит быть осторожными и взвешенными при комментировании работы украинской ПВО, чтобы не подыгрывать российской пропаганде, напрямую ссылаясь на заявление советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о том, что в многоэтажку в Днепре якобы попала российская ракета, сбитая украинскими силами ПВО.

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