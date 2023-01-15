Юрій Ігнат спростував заяву Арестовича про трагедію у Дніпрі: Наша ППО не має засобів для збиття ракет Х-22

14 січня РФ здійснила черговий акт ракетного тероризму по територієї України, внаслідок якого ракета Х-22 потрапила в багатоповерховий житловий будинок у Дніпрі.

Через деякий час у мережі почала з’являтися дезінформація з приводу того, що ракета нібито була збита силами української ППО, що не є правдою, про що розповів сам речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат у телемарафоні Єдині новини.

– Я вже пів року про це повторюю, що ми не можемо збивати ракети Х-22. Ця ракета надзвукова, швидкість якої 4 000 км\год. Наразі в Україні немає засобів, здатних перехопити цю ракету у повітрі – розповів речник командування Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Також він просить бути обережними та зваженими під час коментування роботи української ППО, щоб не підігравати російській пропаганді, безпосередньо посилаючись на заяву радника глави Офісу президента Олексія Арестовича про те, що у багатоповерхівку в Дніпрі нібито потрапила російська ракета, збита українськими силами ППО.

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