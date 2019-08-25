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Факты / Видео / Мир / Россия

С Днем независимости! В России во время одиночных пикетов поздравили Украину

В Санкт-Петербурге произошла серия одиночных пикетов в поддержку Украины. Люди держали плакаты с надписями Украина, мы с тобой, с Днем независимости. Некоторые держали украинские флаги, а женщины надели венки.

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Россияне также требовали прекратить ущемлять права крымских татар в оккупированном Крыму.

К активистам быстро подошли полицейские, некоторых задержали, прежде чем они успели раскрыть плакаты.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Борис Джонсон и британские политики поздравили с Днем независимости на украинском.

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