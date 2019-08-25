З Днем незалежності! У Росії під час одиночних пікетів привітали Україну

У Санкт-Петербурзі відбулася серія одиночних пікетів на підтримку України. Люди тримали плакати з написами Україно, ми з тобою, з Днем незалежності. Дехто мав українські прапори, а жінки надягли віночки.

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Росіяни також вимагали припинити обмежувати права кримських татар в окупованому Криму.

До активістів швидко підійшли поліцейські, декого затримали, перш ніж вони встигли розкрити плакати.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Борис Джонсон і британські політики привітали з Днем незалежності українською.

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