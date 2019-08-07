Из крымской колонии выпустили украинского политзаключенного из списка Сенцова

Из крымской колонии выпустили и доставили в Харьков политзаключенного России, харьковчанина Александра Стешенко.

Согласно сообщению на странице постоянного представителя президента в Крыму, его отпустили досрочно.

Александра Стешенко задержали на пункте пропуска Чонгар в апреле 2018 года. Упрекали его в якобы поджоге дома муфтия Крыма.

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Напомним, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Павел Гриб находится в критическом состоянии и он нуждается в срочной операции на сердце.

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