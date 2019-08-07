Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

З кримської колонії звільнили українського політв’язня зі списку Сенцова

З кримської колонії звільнили й доправили до Харкова політв’язня Росії, харків’янина Олександра Стешенка. 

Згідно з повідомленням на сторінці постійного представника президента в Криму, його відпустили умовно-достроково.

Олександра Стешенка затримали на пункті пропуску Чонгар у квітні 2018 року. Закидали йому нібито підпал будинку муфтія Криму.

ЧитайтеОбмін заручниками і політв’язнями: Україна запропонувала дату

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Павло Гриб знаходиться у критичному стані і він потребує термінової операції на серці.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Краще голодна смерть: заява Бекірова на випадок етапування
Обмін Сущенка: Фейгін каже, що з’явилася надія
РФ етапувала до Криму п’ятьох фігурантів справи Хізб ут-Тахрір
Медведєв приїхав до Криму на “парад”. МЗС України висловило протест
Вирок політв’язню Грибу “законний” – Верховний суд РФ
Болять нирки, посилилися набряки: у Балуха погіршився стан здоров’я
Звільнення українських моряків: Денісова запропонувала варіант
Вбили та закопали: в окупованому Криму знайшли мертвим кримського татарина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка