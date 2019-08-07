З кримської колонії звільнили українського політв’язня зі списку Сенцова

З кримської колонії звільнили й доправили до Харкова політв’язня Росії, харків’янина Олександра Стешенка.

Згідно з повідомленням на сторінці постійного представника президента в Криму, його відпустили умовно-достроково.

Олександра Стешенка затримали на пункті пропуску Чонгар у квітні 2018 року. Закидали йому нібито підпал будинку муфтія Криму.

Читайте: Обмін заручниками і політв’язнями: Україна запропонувала дату

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що Павло Гриб знаходиться у критичному стані і він потребує термінової операції на серці.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.