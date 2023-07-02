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Кристина Венгеляускайте, Журналист Факты ICTV

Из-под носа у врага: ТРО Днепра забирает и ремонтирует вражескую технику для нужд ВСУ

Российский ленд-лиз в действии – прямо из-под носа врага, по заминированным оккупантами полям и под шквальным огнем артиллерии наши защитники забирают вражескую технику. Иногда в их руки попадают полные ящики боевых комплектов.

Подразделение отдельной бригады ТРО Днепра на своем счету имеет уже четыре единицы вражеской спецтехники. После ремонта она следует на позиции и метко отрабатывает по самым россиянам.

Бойцы с псевдо Спас и Железный дед начали вытаскивать одну из брошенных врагом БМП на рассвете. Уже днем машина встала на ремонт. За это отвечает 64-летний военный, который на фронте с 2015 года. За плечами мужчины оборона едва ли не всей линии в Донецкой области. Быть на войне – для него дело личное.

В мае мужчина похоронил сына, также военнослужащего, чья жизнь оборвалась на Авдеевском направлении.

Сейчас он оперативно ремонтирует вражескую технику, чтобы наши защитники как можно быстрее начали работать на ней по врагу. У БМП двигатель исправен, все, что нужно – только заменить аккумулятор и заклеить бак.

Несмотря на преимущество врага в вооружении и количестве, держать оборону и вытеснять россиян наши защитники будут до последнего. А еще – с улыбкой на лицах забирать у окупантов очередные БМП.

Война в Украине, Военная техника, Днепр, Передова, Территориальная оборона
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