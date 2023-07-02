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Христина Венгеляускайте, Журналістка Факти ICTV

З-під носа у ворога: ТРО Дніпра забирає та ремонтує ворожу техніку для потреб ЗСУ

Російський ленд-ліз в дії – просто з-під носа ворога, по замінованих окупантами полях та під шквальним вогнем артилерії наші захисники забирають ворожу техніку. Інколи до їхніх рук потрапляють повні  ящики бойових комплектів.

Підрозділ окремої бригади ТРО Дніпра на своєму рахунку має вже чотири одиниці ворожої спецтехніки. Після ремонту вона прямує на позиції і влучно відпрацьовує по самих росіянах.

Бійці на псевдо Спас і Залізний дід почали витягати одну з кинутих ворогом БМП на світанку. Вже вдень машина стала на ремонт. За це відповідає 64-річний військовий, який на фронті з 2015 року. За плечима чоловіка оборона чи не всієї лінії на Донеччині. Бути на війні – для нього особиста справа.

В травні чоловік поховав сина, також військовослужбовця, чиє життя обірвалося на Авдіївському напрямку.

Нині він оперативно ремонтує ворожу техніку, щоб наші оборонці якнайшвидше почали працювати з неї по ворогу. У БМП двигун справний, все, що потрібно – лише замінити акумулятор та заклеїти бак.

Попри перевагу ворога в озброєнні та кількості, тримати оборону та витісняти росіян наші захисники будуть до останнього. А ще – з посмішкою на обличчях забирати в окупантів чергові БМП.

Війна в Україні, Військова техніка, Дніпро, Передова, Територіальна оборона
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