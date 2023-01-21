За танки еще поборемся! Итоги нового Рамштайна

— Украина получит всю необходимую помощь.

Такое обнадеживающее заявление сделал президент Джо Байден, отвечая на вопрос о предоставлении танков Украине. Госсекретарь Энтони Блинкен в очередной раз подчеркнул, что союзники заботятся не только о том, чтобы украинцы получали необходимое вооружение, но и учились эффективно его использовать и обслуживать. Блинкен призвал не забывать, какие страдания приносит украинцам война, начатая Россией:

— Что Путин делает своими ежедневными нападениями, так это пытается заставить нас привыкнуть, начать считать, будто это что-то нормальное, приемлемое. Вот чего мы действительно должны не допустить. Потому что если мы позволим россиянам безнаказанно творить такое в Украине, это откроет ящик Пандоры для агрессоров по всему миру, — подчеркнул Блинкен.

Впрочем, Олаф Шольц до сих пор медлит в вопросе передачи Украине танков. Но представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Вашингтон “дал понять” Германии: если она может удовлетворить потребности украинцев, то США хотят, чтобы это было сделано. Что касается возможности для Киева получить танки Abrams, то риторика американских чиновников не изменилась:

— У нас нет никаких решений по танкам Abrams, о которых я мог бы сообщить сегодня. Но мы постоянно общаемся с украинцами на эту тему. Abrams, несомненно, мощная система. Однако она очень дорога в эксплуатации, требует много топлива, дорога в обслуживании и требует длительного обучения, – подчеркнул Джон Кирби.

В то же время Кирби не согласен с определением журналистов, которые называют встречу в Рамштайне “провальной” — ведь было принято много положительных решений по другим, кроме танков, позициям. В частности, по бронетехнике и артиллерии.

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