За танки ще поборемось! Підсумки нового Рамштайну

– Україна отримає всю необхідну допомогу.

Таку обнадійливу заяву зробив президент Джо Байден відповідаючи на запитання щодо надання танків Україні. А держсекретар Ентоні Блінкен вкотре наголосив, що союзники дбають не лише про те, щоб українці отримували необхідне озброєння, але й навчалися ефективно його використовувати та обслуговувати. Блінкен закликав не забувати, яких страждань завдає українцям війна, розпочата Росією:

– Що Путін робить своїми щоденними нападами, то це намагається примусити нас звикнути, почати вважати, ніби це щось нормальне, прийнятне. Ось чого ми дійсно маємо не допустити. Бо якщо ми дозволимо росіянами безкарно коїти таке в Україні, це відкриє скриньку Пандори для агресорів по всьому світу, – наголосив Блінкен.

Втім, Олаф Шольц досі зволікає в питанні передачі Україні танків. Але речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі зауважив, що Вашингтон “дав зрозуміти” Німеччині: якщо вони можуть задовольнити потреби українців, то США хочуть, щоб вони це зробили. Що ж до можливості для Києва отримати танки Abrams, то риторика американських посадовців не змінилася:

– У нас немає жодних рішень щодо танків Abrams, про які міг би повідомити сьогодні. Але ми постійно спілкуємося з українцями щодо цього. Abrams, без сумніву, потужна система. Однак вона дуже дорога в експлуатації, вимагає багато палива, дорога в обслуговуванні та потребує тривалого навчання, – підкреслив Джон Кірбі.

Водночас Кірбі не згоден з визначенням журналістів, які називають зустріч у Рамштайні “провальною” – адже було ухвалено багато позитивних рішень щодо інших, крім танків, позицій. Зокрема, щодо бронетехніки та артилерії.

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