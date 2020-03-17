Запрещенное оружие и снайперы: тактика врага на передовой

На фронте враг бьет с запрещенного оружия. С минометов 82 калибра обстреляли наши позиции вблизи Новотошковского — выпустили 15 мин.

Двое наших бойцов получили осколочные ранения — они госпитализированы. Состояние — удовлетворительное.

Работа без выходных на войне без правил. Враг сначала приглашает режим тишины, а потом сам же его и нарушает. Защитники Красногоровки принимали часовой бой.

Грохотом боя с той стороны часто прикрываются снайперы, которые только и ждут, что кто-то засуетится. Репортаж с передовой Татьяны Наконечной.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как съемочная группа Фактов ICTV попала под обстрел врага.

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