Заборонена зброя та снайпери: тактика ворога на передовій
На фронті ворог б’є із забороненої зброї. З мінометів 82 калібру обстріляли наші позиції поблизу Новотошківського – випустили 15 мін.
Двоє наших бійців дістали осколкові поранення – вони госпіталізовані. Стан – задовільний.
Робота без вихідних на війні без правил. Ворог спершу запрошує режим тиші, а потім сам же його і порушує. Оборонці Красногорівки приймали годинний бій.
Гуркотом бою з того боку часто прикриваються снайпери, які лише й чекають, що хтось заметушиться. Репортаж з передової Тетяни Наконечної.
До слова, Факти ICTV розповідали про те, як знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл ворога.
2020-03-17
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