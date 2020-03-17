Заборонена зброя та снайпери: тактика ворога на передовій

На фронті ворог б’є із забороненої зброї. З мінометів 82 калібру обстріляли наші позиції поблизу Новотошківського – випустили 15 мін.

Двоє наших бійців дістали осколкові поранення – вони госпіталізовані. Стан – задовільний.

Робота без вихідних на війні без правил. Ворог спершу запрошує режим тиші, а потім сам же його і порушує. Оборонці Красногорівки приймали годинний бій.

Гуркотом бою з того боку часто прикриваються снайпери, які лише й чекають, що хтось заметушиться. Репортаж з передової Тетяни Наконечної.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як знімальна група Фактів ICTV потрапила під обстріл ворога.

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