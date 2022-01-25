Забудьте о батарее: как правильно ухаживать за обувью зимой

Зима – это испытание холодом и снегом не только для нашего тела, но и для нашей обуви. Соль, которой посыпают дороги, мороз, грязь – все это вредит нашим ботинкам.

Как ухаживать за обувью зимой, чтобы она служила дольше – далее в материале.

Креативный редактор программы Факты недели Максим Крапивный признается, когда впервые видит человека, всегда обращает внимание на обувь. Поэтому тщательно заботится и о виде своей.

— Вот эти ботинки выглядят как новые, но им уже три года. То есть я уже три сезона их носил. Вот эти ботинки – им вообще четыре сезона, – сказал Максим.

Секрет такого долголетия прост. Вечером нужно дождаться, пока ботинки высохнут и только потом мягкой качественной щеткой протереть их от загрязнений. Далее – смазать кремом. И последний шаг – водоотталкивающий спрей.

В состав таких спреев входит натуральный воск или животный жир. Можно ограничиться защитным кремом, но следует учитывать, что спреи лучше проникают в кожу, обеспечивая не только защиту, но и необходимый уход.

Щетка, крем и пропитка приблизительно обойдется в 800 грн.

Даже если обувь не слишком промокла, она должна высохнуть, ведь нога потеет, а во влажных сапогах холоднее. Обычно, чтобы сапоги полностью высохли при комнатной температуре, нужны сутки, поэтому лучше иметь сменную пару.

— Нельзя категорически сушить обувь на батарее, а также стирать в стиральной машинке. Поскольку будут разные дефекты, которые потом очень сложно восстановить, – сказала менеджер по приему обуви Юлия.

Еще одна неотъемлемая часть ухода за кожаной обувью – правильное хранение. Каждую пару кожаной обуви нужно класть в отдельную картонную коробку, предварительно очистив, просушив и обработав специальным средством. Чтобы избежать деформации, внутрь лучше поместить специальную пластиковую вкладку или смятую бумагу.

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