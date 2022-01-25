Забудьте про батарею: як правильно доглядати за взуттям взимку

Зима – це випробування холодом і снігом не тільки для нашого тіла, а й для нашого взуття. Сіль, якою посипають дороги, мороз, бруд – все це шкодить нашим черевикам.

Як доглядати за взуттям взимку, аби воно служило довше – далі в матеріалі.

Креативний редактор програми Факти тижня Максим Крапівний зізнається, коли вперше бачить людину, завжди звертає увагу на взуття. Тому ретельно дбає і про вигляд свого.

– Ось ці черевики виглядають, як нові, але їм вже три роки. Тобто я уже три сезони їх носив. Ось ці черевики – їм взагалі чотири сезони, – сказал Максим.

Секрет такого довголіття простий. Увечері потрібно дочекатися, доки черевики висохнуть і лише потім м’якою якісною щіткою протерти їх від забруднень. Далі – змастити кремом. І останній крок – водовідштовхуючий спрей.

До складу таких спреїв входить натуральний віск чи тваринний жир. Можна обмежитись захисним кремом, але потрібно враховувати, що спреї краще проникають у шкіру, забезпечуючи не тільки захист, а й необхідний догляд.

Щітка, крем і пропитка приблизно коштуватиме 800 грн.

Навіть якщо взуття не надто змокло, воно має висохнути, адже нога пітніє, а у вологих чоботях холодніше. Зазвичай, аби чоботи повністю висохли при кімнатній температурі, потрібна доба, тож краще мати змінну пару.

– Не можна категорично сушити взуття на батареї, а також прати в пральній машинці. Тому що будуть різні дефекти, які потім дуже складно відновити, – сказала менеджер з прийому взуття Юлія.

Ще одна невід’ємна частина догляду за шкіряним взуттям – правильне зберігання. Кожну пару шкіряного взуття потрібно класти в окрему картонну коробку, попередньо очистивши, просушивши і обробивши спеціальним засобом. Щоб уникнути деформації, всередину краще помістити спеціальну пластикову вкладку чи зім’ятий папір.

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