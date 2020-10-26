В Киеве под стенами посольства Польши проходит акция протеста против запрета абортов. Люди вышли поддержать польских женщин после запрета абортов.

Митингующие перекрикивают друг друга, держа в руках плакаты с надписями Солидарны с женщинами Польши, Женщины имеют выбор, Мое тело — мое решение и тому подобное.

На место происшествия прибыло немало правоохранителей. Также во время акции обнажилась активистка движения Femen (видео содержит ограничения 18+).







В Киеве активистка Femen разделась на акции против запрета абортов / 2 фотографии

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Запрет абортов в Польше

22 октября Конституционный суд Польши признал аборты незаконными. Когда закон вступит в силу, прерывание беременности будет доступно только в случае изнасилования, инцеста или угрозы жизни ребенку или матери.

Из-за такого решения много женщин по всей стране вышли на акции протеста. Были зафиксированы случаи применения физической силы и использование перечных баллончиков против них со стороны полиции.

Некоторых протестующих задержали.