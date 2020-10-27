Забирають у нас право вирішувати. У Польщі масштабні протести через заборону абортів

Масштабні протести не припиняються у Польщі через обмеження права жінок на аборт. 22 жовтня Конституційний суд країни визнав невідповідним положення, яке дозволяло жінці перервати вагітність у разі невиліковної патології плоду.

Нині зробити аборт у Польщі можна лише у разі зґвалтування або якщо є загроза життю матері.

Після ухвали суду, жінки Польщі оголосили війну власному уряду.

– Ми зібралися тут, щоб показати, що нас багато, ми роздратовані і не піддамося.+ Я прийшла, бо я жінка, колись буду вагітною і хочу мати право вирішувати, у разі чого, – розповіла учасниця акції протесту Магдалена Осташевська.

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З 90-х у Польщі вирували дискусії щодо допустимості абортів взагалі. Вплив та тиск католицької церкви, яка виступала за повну заборону абортів, був величезний. У 1993 році вдалося ухвалити закон, який дозволяв переривати вагітність у трьох випадках.

– Я тут, бо я вільна людина і ціную можливість вибору. Почали з жінок, а потім заберуть у нас усіх право вирішувати будь-що. Ми хочемо вчити демократії Україну, Білорусь, а самі не можемо зберегти нашу демократію, бо нам не дає цього зробити наш уряд, – говорить учасник акції протесту Марцін Огроднік.

26 жовтня у Кракові вдалося заблокувати повністю місто у годину пік. Чотири різні групи на автомобілях і з різних частин їхали до центру, а піші учасники просто сідали на землю і не давали проїхати міському транспорту.

Акція зібрала 18 тис. людей попри те, що у країні діють нові карантинні обмеження і заборонено збиратися групами понад 10 людей. Але поліція не розганяла і не застосовувала силу.

Протести під посольством Польщі

У Києві під стінами посольства Польщі проходить акція протесту проти заборони абортів. Люди вийшли підтримати польських жінок після заборони абортів.

Аборти у випадках вад розвитку плоду є неконституційними. Таке рішення оголосив 22 жовтня Конституційний суд Польщі. Коли закон набере чинності, переривання вагітності буде доступним тільки у випадку зґвалтування, інцесту або загрози життю дитині чи матері.

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