Зачистити населений пункт від противника: на Рівненщині тривають спільні навчання з НАТО

На Рівненщині гірсько-штурмові бригади проходять вишкіл за стандартами НАТО. Для цього на рівненський полігон прибули півсотні військових з Великої Британії та Данії. Вони стежать за тим, наскільки добре наші армійці освоїли нові методики. Тут проходять основні предмети бойової підготовки, все те, що має знати сучасний український військовий.

Навчальний штурм містечка, головне завдання – зачистити населений пункт від противника. Цей вишкіл проходять понад 1000 військовослужбовців однієї з бригад оперативного командування Захід.

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Їх навчають інструктори Збройних Сил України, які торік пройшли курс підготовки за стандартами НАТО, кожен із них отримав сертифікат. Від того наскільки точно командир дає завдання залежить успіх операції.

За нашими армійцями пильно стежать військові з Британії і Данії. Підготовка складається із 6 модулів, серед яких вогнева й тактична, військова топографія, радіозв’язок, виживання, тактична медицина.

Нові методики наші військові засвоїли, та у них за плечима не один рік війни, відтак теж діляться бойовим досвідом з іноземцями. Спірні моменти одразу обговорюють, щоб така співпраця мала ще кращий результат.

У рамках тренувальної операції Орбітал іноземні інструктори провели навчання на декількох полігонах оперативного командування Захід із підрозділами гірсько-штурмових бригад. На Рівненщині вони ще тривають, з 2015 року британські військовослужбовці навчали понад 10 тисяч українських бійців.

Нагадаємо, Угорщина заявила, що скасує блокування інтеграції України до НАТО в разі ухвалення поправок до законів про освіту та про мову.

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