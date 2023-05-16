Угроза Covid-19 не исчезла: почему стоит вакцинировать ребенка даже во время войны
Хоть ВОЗ и признала завершение пандемии коронавируса, болезнь пока не отступила полностью, поэтому игнорировать ее возможные проявления не следует.
89 детей скончались от Covid-19 в Украине за время пандемии, это официальные данные Министерства здравоохранения.
У части из них не было никаких причин для сложного течения заболевания, уверяют врачи. Поэтому они упорно призывают родителей вакцинировать детей против коронавируса.
Одно из осложнений, которые может дать Covid-19 – это так называемый мультисистемный воспалительный синдром, требующий не просто госпитализации, а дорогостоящей терапии.
Иммунизация же предупредит тяжелое течение заболевания и нежелательные последствия, отмечает эксперт Детского фонда ООН UNICEF Екатерина Булавинова.
Чтобы иммунизировать своего ребенка, следует обратиться на Национальную горячую линию Минздрава UNICEF Вместе к здоровью по номеру: 0 800 351 896.