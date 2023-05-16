Угроза Covid-19 не исчезла: почему стоит вакцинировать ребенка даже во время войны

Хоть ВОЗ и признала завершение пандемии коронавируса, болезнь пока не отступила полностью, поэтому игнорировать ее возможные проявления не следует.

89 детей скончались от Covid-19 в Украине за время пандемии, это официальные данные Министерства здравоохранения.

У части из них не было никаких причин для сложного течения заболевания, уверяют врачи. Поэтому они упорно призывают родителей вакцинировать детей против коронавируса.

Одно из осложнений, которые может дать Covid-19 – это так называемый мультисистемный воспалительный синдром, требующий не просто госпитализации, а дорогостоящей терапии.

Иммунизация же предупредит тяжелое течение заболевания и нежелательные последствия, отмечает эксперт Детского фонда ООН UNICEF Екатерина Булавинова.

Чтобы иммунизировать своего ребенка, следует обратиться на Национальную горячую линию Минздрава UNICEF Вместе к здоровью по номеру: 0 800 351 896.

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