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Загроза Covid-19 не зникла: чому варто вакцинувати дитину навіть під час війни

Хоч ВООЗ і визнала завершення пандемії коронавірусу, хвороба поки не відступила повністю, тому послаблювати увагу до її можливих проявів не варто.

89 дітей померло від Covid-19 в Україні за час пандемії, це офіційні дані Міністерства охорони здоров’я.

У частини з них не було жодних причин до складного перебігу захворювання, запевняють лікарі. Тож наполегливо закликають батьків вакцинувати дітей проти коронавірусу.

Одне з ускладнень, які може дати Covid-19 – це так званий мультисистемний запальний синдром, який потребує не просто госпіталізації, а дороговартісної терапії.

Імунізація ж попередить важкий перебіг захворювання та небажані наслідки, наголошує медична експертка Дитячого фонду ООН UNICEF Катерина Булавінова.

Аби імунізувати свою дитину, варто звернутися на національну гарячу лінію МОЗ UNICEF Спільно до здоров‘я за номером: 0 800 351 896.

Вакцинація, Коронавірус Covid-19, Факти ICTV
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