Погибших не считали. Истории выживания и спасения из Мариуполя

История выживания в блокадном Мариуполе у ​​каждого своя, и она не просто трагическая – кошмарная. Самыми тяжелыми были дни с 15-го по 19-е марта. Тогда город тотально обстреливали из тяжелой артиллерии и самолетов. Трагедия в драматическом театре, где россияне на беззащитных горожан сбросили авиабомбу, а затем разобрали руины, чтобы скрыть преступления, — лишь малая часть того, что происходило тогда. Война в Мариуполе разворачивалась на каждом квадратном метре.

— Прилетел снаряд, в этот момент мы были прямо в соседней комнате… И мы выбирались из-под завалов. К сожалению, почти каждый, кто выехал из Мариуполя, был в такой ситуации, — поделилась руководитель центра поддержки переселенцев “Я — Мариуполь” в Ивано-Франковске Ольга Крохмалева.

С третьего марта Мариуполь оказался в блокаде. Почти сразу пропала связь. Враг беспощадно накрывал город огнем – с неба, с моря, с суши.

— У нас на квартале снесло крыши в некоторых домах. Прилетело около танка, там, где люди собирались. Я смотрю – женщина мертвая лежит. Я к ней, а она уже мервая была… Воронка рядом, — со слезами вспоминает переселенка из Мариуполя Светлана.

Пока Светлана бежала забирать заряженные телефоны, в ее доме выбило все окна. Эвакуироваться из Мариуполя не удавалось. Люди выходили пешком, из города их вывозили под обстрелами на свой страх и риск, через многочисленные блокпосты российских военных.

— Местные рассказывали: они платили 400$ за человека, чтобы из Мариуполя в Мелекино доехать, там грубо говоря 15 километров. Водитель говорит: считайте меня трусом, я не поеду, – рассказывает Светлана.

В городе оставалось не менее 350-ти тысяч человек. Они неделями жили без тепла, света, пищи и воды. На них каждый день сбрасывали до сотни бомб. Самыми страшными были дни с 15-го по 18-е марта.

— Выпустили тогда целую очередь… Минометный огонь был, минометный обстрел. Целый ряд домов… Очень тяжело было, пожары начались… Началось что-то страшное, — вспоминают переселенцы Ольга и Александр Парахневичи.

Люди гибли от осколочных ранений, когда стояли в очереди за водой или готовили еду у дома. По словам Ольги, именно так погибла ее подруга:

— Она попала в эпицентр. Ну, там ничего не осталось… И мама, бедная женщина, тетя Лида, она стояла возле этого накрытого… и она плакала, она рыдала…

16-го марта на драмтеатр, где находилось около тысячи мариупольцев, россияне сбросили авиабомбу. В этот день Наталья не могла связаться ни с кем из своих родных.

— Мой отец живет рядом с драмтеатром. Я не знала, где моя сестра, и у нас не было никакой связи. Это был страх… На год эти воспоминания “заблокировались”.

Через год Наталья пришла в драмтеатр в Ивано-Франковске. Помянуть погибших здесь собрались мариупольцы. На Прикарпатье у театра те же буквы, что были в Мариуполе – правда, сейчас они имеют другое значение: не ДЕТИ, а ДЕ ТИ?

— У меня там сейчас отец. И он не может бросить остатки своей квартиры. Это очень странно, как люди держатся за эти остатки мирной жизни, которая была до полномасштабного вторжения, — удивляется Наталья.

Сколько человек погибло от обстрелов и осталось под завалами – установить точную цифру невозможно. Погибших и живых родные находят по спискам в соцсетях. Люди до сих пор не знают, что произошло с их близкими.

Город-порт с полумиллионным населением практически стерт с лица земли. Для Украины и мира Мариуполь превратился в символ военного сопротивления и гуманитарной катастрофы в войне.

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